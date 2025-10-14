Informations sur le prix de Poggers ($POGGERS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.43% Changement de prix (1J) +11.31% Variation du prix (7 j) -13.73% Variation du prix (7 j) -13.73%

Le prix en temps réel de Poggers ($POGGERS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $POGGERS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $POGGERS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $POGGERS a évolué de -0.43% au cours de la dernière heure, +11.31% sur 24 heures et de -13.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Poggers ($POGGERS)

Capitalisation boursière $ 109.37K$ 109.37K $ 109.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 109.37K$ 109.37K $ 109.37K Offre en circulation 984.68M 984.68M 984.68M Offre totale 984,682,053.600826 984,682,053.600826 984,682,053.600826

La capitalisation boursière actuelle de Poggers est de $ 109.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $POGGERS est de 984.68M, avec une offre totale de 984682053.600826. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 109.37K.