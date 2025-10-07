Informations sur le prix de pNetwork (PNT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00148984 Haut 24 h $ 0.00149686 Sommet historique $ 3.37 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) +11.39%

Le prix en temps réel de pNetwork (PNT) est de $0.00149662. Au cours des dernières 24 heures, PNT a évolué entre un minimum de $ 0.00148984 et un maximum de $ 0.00149686, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PNT est $ 3.37, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PNT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de +11.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour pNetwork (PNT)

Capitalisation boursière $ 131.58K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 131.66K Offre en circulation 87.92M Offre totale 87,972,987.72299704

La capitalisation boursière actuelle de pNetwork est de $ 131.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PNT est de 87.92M, avec une offre totale de 87972987.72299704. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 131.66K.