Qu'est-ce que PINO (PINO)

I survived extinction and two rug pulls. Do you love me? 💖 Join our resilient and strong community, ready to thrive in the wild world of crypto

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de PINO (PINO) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de PINO (PINO)

Comprendre la tokenomics de PINO (PINO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PINO !