Informations sur le prix de PIGEONS (PIGEONS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0016417 Haut 24 h $ 0.00180201 Sommet historique $ 0.00427487 Prix le plus bas $ 0.00054785 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) +4.50% Variation du prix (7 j) -16.09%

Le prix en temps réel de PIGEONS (PIGEONS) est de $0.00171557. Au cours des dernières 24 heures, PIGEONS a évolué entre un minimum de $ 0.0016417 et un maximum de $ 0.00180201, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PIGEONS est $ 0.00427487, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00054785.

En termes de performance à court terme, PIGEONS a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, +4.50% sur 24 heures et de -16.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PIGEONS (PIGEONS)

Capitalisation boursière $ 546.97K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 550.70K Offre en circulation 318.82M Offre totale 321,000,123.0000001

La capitalisation boursière actuelle de PIGEONS est de $ 546.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PIGEONS est de 318.82M, avec une offre totale de 321000123.0000001. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 550.70K.