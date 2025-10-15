Tokenomics de Pi Network Dog (PIDOG)
Tokenomics et analyse de prix de Pi Network Dog (PIDOG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pi Network Dog (PIDOG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Pi Network Dog (PIDOG)
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
Tokenomics de Pi Network Dog (PIDOG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pi Network Dog (PIDOG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PIDOG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PIDOG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PIDOG, explorez le prix en direct du token PIDOG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
