Informations sur le prix de Phi Protocol (PHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017607 $ 0.00017607 $ 0.00017607 Bas 24 h $ 0.00019299 $ 0.00019299 $ 0.00019299 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017607$ 0.00017607 $ 0.00017607 Haut 24 h $ 0.00019299$ 0.00019299 $ 0.00019299 Sommet historique $ 0.00395266$ 0.00395266 $ 0.00395266 Prix le plus bas $ 0.00010357$ 0.00010357 $ 0.00010357 Variation du prix (1 h) +2.49% Changement de prix (1J) +8.11% Variation du prix (7 j) -19.26% Variation du prix (7 j) -19.26%

Le prix en temps réel de Phi Protocol (PHI) est de $0.00019543. Au cours des dernières 24 heures, PHI a évolué entre un minimum de $ 0.00017607 et un maximum de $ 0.00019299, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PHI est $ 0.00395266, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010357.

En termes de performance à court terme, PHI a évolué de +2.49% au cours de la dernière heure, +8.11% sur 24 heures et de -19.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Phi Protocol (PHI)

Capitalisation boursière $ 192.33K$ 192.33K $ 192.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 192.33K$ 192.33K $ 192.33K Offre en circulation 998.67M 998.67M 998.67M Offre totale 998,670,232.772065 998,670,232.772065 998,670,232.772065

La capitalisation boursière actuelle de Phi Protocol est de $ 192.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PHI est de 998.67M, avec une offre totale de 998670232.772065. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 192.33K.