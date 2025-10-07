Informations sur le prix de PEPO (PEPO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00331938 $ 0.00331938 $ 0.00331938 Bas 24 h $ 0.00388331 $ 0.00388331 $ 0.00388331 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00331938$ 0.00331938 $ 0.00331938 Haut 24 h $ 0.00388331$ 0.00388331 $ 0.00388331 Sommet historique $ 0.01496821$ 0.01496821 $ 0.01496821 Prix le plus bas $ 0.00107267$ 0.00107267 $ 0.00107267 Variation du prix (1 h) +3.33% Changement de prix (1J) -6.72% Variation du prix (7 j) -18.87% Variation du prix (7 j) -18.87%

Le prix en temps réel de PEPO (PEPO) est de $0.00362199. Au cours des dernières 24 heures, PEPO a évolué entre un minimum de $ 0.00331938 et un maximum de $ 0.00388331, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEPO est $ 0.01496821, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00107267.

En termes de performance à court terme, PEPO a évolué de +3.33% au cours de la dernière heure, -6.72% sur 24 heures et de -18.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PEPO (PEPO)

Capitalisation boursière $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Offre en circulation 997.73M 997.73M 997.73M Offre totale 997,734,696.720121 997,734,696.720121 997,734,696.720121

La capitalisation boursière actuelle de PEPO est de $ 3.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPO est de 997.73M, avec une offre totale de 997734696.720121. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.59M.