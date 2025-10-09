Informations sur le prix de Pege (PEGECOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00722476 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +1.47% Variation du prix (7 j) -14.48%

Le prix en temps réel de Pege (PEGECOIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PEGECOIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEGECOIN est $ 0.00722476, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PEGECOIN a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +1.47% sur 24 heures et de -14.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pege (PEGECOIN)

Capitalisation boursière $ 32.80K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.80K Offre en circulation 998.84M Offre totale 998,842,767.70941

La capitalisation boursière actuelle de Pege est de $ 32.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEGECOIN est de 998.84M, avec une offre totale de 998842767.70941. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.80K.