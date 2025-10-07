Informations sur le prix de Patientory (PTOY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00124312 $ 0.00124312 $ 0.00124312 Bas 24 h $ 0.00131876 $ 0.00131876 $ 0.00131876 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00124312$ 0.00124312 $ 0.00124312 Haut 24 h $ 0.00131876$ 0.00131876 $ 0.00131876 Sommet historique $ 0.698799$ 0.698799 $ 0.698799 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.35% Changement de prix (1J) -2.01% Variation du prix (7 j) +16.00% Variation du prix (7 j) +16.00%

Le prix en temps réel de Patientory (PTOY) est de $0.00128175. Au cours des dernières 24 heures, PTOY a évolué entre un minimum de $ 0.00124312 et un maximum de $ 0.00131876, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PTOY est $ 0.698799, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PTOY a évolué de +0.35% au cours de la dernière heure, -2.01% sur 24 heures et de +16.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Patientory (PTOY)

Capitalisation boursière $ 104.59K$ 104.59K $ 104.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 128.18K$ 128.18K $ 128.18K Offre en circulation 81.60M 81.60M 81.60M Offre totale 100,002,000.0 100,002,000.0 100,002,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Patientory est de $ 104.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PTOY est de 81.60M, avec une offre totale de 100002000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 128.18K.