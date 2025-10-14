Informations sur le prix de Patience Token (PATIENCE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Bas 24 h $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.21$ 3.21 $ 3.21 Haut 24 h $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 Sommet historique $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Prix le plus bas $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Variation du prix (1 h) -1.71% Changement de prix (1J) -3.84% Variation du prix (7 j) -11.14% Variation du prix (7 j) -11.14%

Le prix en temps réel de Patience Token (PATIENCE) est de $3.21. Au cours des dernières 24 heures, PATIENCE a évolué entre un minimum de $ 3.21 et un maximum de $ 3.44, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PATIENCE est $ 7.6, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.94.

En termes de performance à court terme, PATIENCE a évolué de -1.71% au cours de la dernière heure, -3.84% sur 24 heures et de -11.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Patience Token (PATIENCE)

Capitalisation boursière $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.06M$ 25.06M $ 25.06M Offre en circulation 1.63M 1.63M 1.63M Offre totale 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

La capitalisation boursière actuelle de Patience Token est de $ 5.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PATIENCE est de 1.63M, avec une offre totale de 7777777.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.06M.