Informations sur le prix de PARSIQ (PRQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00663113 Haut 24 h $ 0.00826044 Sommet historique $ 2.62 Prix le plus bas $ 0.0018575 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -7.29% Variation du prix (7 j) -14.78%

Le prix en temps réel de PARSIQ (PRQ) est de $0.00765824. Au cours des dernières 24 heures, PRQ a évolué entre un minimum de $ 0.00663113 et un maximum de $ 0.00826044, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRQ est $ 2.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0018575.

En termes de performance à court terme, PRQ a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -7.29% sur 24 heures et de -14.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PARSIQ (PRQ)

Capitalisation boursière $ 2.24M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.38M Offre en circulation 292.76M Offre totale 310,256,872.0

La capitalisation boursière actuelle de PARSIQ est de $ 2.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRQ est de 292.76M, avec une offre totale de 310256872.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.38M.