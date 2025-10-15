Informations sur le prix de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Prix le plus bas $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.05% Variation du prix (7 j) +0.05%

Le prix en temps réel de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) est de $350.42. Au cours des dernières 24 heures, CRSR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRSR est $ 353.83, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 338.32.

En termes de performance à court terme, CRSR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Capitalisation boursière $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Offre en circulation 2.86K 2.86K 2.86K Offre totale 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

La capitalisation boursière actuelle de Paimon Cursor SPV Token est de $ 1.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRSR est de 2.86K, avec une offre totale de 2857.14285714286. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.00M.