Informations sur le prix de OX Labs (OXLABS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.56% Changement de prix (1J) +4.39% Variation du prix (7 j) -14.78% Variation du prix (7 j) -14.78%

Le prix en temps réel de OX Labs (OXLABS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OXLABS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OXLABS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OXLABS a évolué de +0.56% au cours de la dernière heure, +4.39% sur 24 heures et de -14.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OX Labs (OXLABS)

Capitalisation boursière $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.63K$ 9.63K $ 9.63K Offre en circulation 946.48M 946.48M 946.48M Offre totale 996,139,070.288907 996,139,070.288907 996,139,070.288907

La capitalisation boursière actuelle de OX Labs est de $ 9.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OXLABS est de 946.48M, avec une offre totale de 996139070.288907. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.63K.