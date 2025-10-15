Informations sur le prix de OSCAR (OSCAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00135736
Haut 24 h $ 0.00189393
Sommet historique $ 0.02294087
Prix le plus bas $ 0.00116538
Variation du prix (1 h) -0.05%
Changement de prix (1J) -17.30%
Variation du prix (7 j) -14.67%

Le prix en temps réel de OSCAR (OSCAR) est de $0.00156125. Au cours des dernières 24 heures, OSCAR a évolué entre un minimum de $ 0.00135736 et un maximum de $ 0.00189393, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OSCAR est $ 0.02294087, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00116538.

En termes de performance à court terme, OSCAR a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -17.30% sur 24 heures et de -14.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OSCAR (OSCAR)

Capitalisation boursière $ 1.39M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.39M
Offre en circulation 893.47M
Offre totale 893,465,727.7791752

La capitalisation boursière actuelle de OSCAR est de $ 1.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OSCAR est de 893.47M, avec une offre totale de 893465727.7791752. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.39M.