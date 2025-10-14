Informations sur le prix de Orgo (ORGO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00663026 Haut 24 h $ 0.00958981 Sommet historique $ 0.01118743 Prix le plus bas $ 0.00115957 Variation du prix (1 h) -2.09% Changement de prix (1J) +10.42% Variation du prix (7 j) +37.43%

Le prix en temps réel de Orgo (ORGO) est de $0.00839137. Au cours des dernières 24 heures, ORGO a évolué entre un minimum de $ 0.00663026 et un maximum de $ 0.00958981, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORGO est $ 0.01118743, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115957.

En termes de performance à court terme, ORGO a évolué de -2.09% au cours de la dernière heure, +10.42% sur 24 heures et de +37.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Orgo (ORGO)

Capitalisation boursière $ 8.40M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.40M Offre en circulation 999.99M Offre totale 999,992,271.694432

La capitalisation boursière actuelle de Orgo est de $ 8.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORGO est de 999.99M, avec une offre totale de 999992271.694432. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.40M.