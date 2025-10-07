Informations sur le prix de Oracle (ORCL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00326154 $ 0.00326154 $ 0.00326154 Bas 24 h $ 0.0034438 $ 0.0034438 $ 0.0034438 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00326154$ 0.00326154 $ 0.00326154 Haut 24 h $ 0.0034438$ 0.0034438 $ 0.0034438 Sommet historique $ 0.153402$ 0.153402 $ 0.153402 Prix le plus bas $ 0.00157361$ 0.00157361 $ 0.00157361 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) +5.02% Variation du prix (7 j) +33.97% Variation du prix (7 j) +33.97%

Le prix en temps réel de Oracle (ORCL) est de $0.00345054. Au cours des dernières 24 heures, ORCL a évolué entre un minimum de $ 0.00326154 et un maximum de $ 0.0034438, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORCL est $ 0.153402, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00157361.

En termes de performance à court terme, ORCL a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +5.02% sur 24 heures et de +33.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Oracle (ORCL)

Capitalisation boursière $ 72.56K$ 72.56K $ 72.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 72.56K$ 72.56K $ 72.56K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Oracle est de $ 72.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORCL est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 72.56K.