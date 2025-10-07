Informations sur le prix de OptionRoom (ROOM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04936947 $ 0.04936947 $ 0.04936947 Bas 24 h $ 0.054245 $ 0.054245 $ 0.054245 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04936947$ 0.04936947 $ 0.04936947 Haut 24 h $ 0.054245$ 0.054245 $ 0.054245 Sommet historique $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -5.72% Changement de prix (1J) -4.64% Variation du prix (7 j) -9.93% Variation du prix (7 j) -9.93%

Le prix en temps réel de OptionRoom (ROOM) est de $0.050141. Au cours des dernières 24 heures, ROOM a évolué entre un minimum de $ 0.04936947 et un maximum de $ 0.054245, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROOM est $ 4.66, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ROOM a évolué de -5.72% au cours de la dernière heure, -4.64% sur 24 heures et de -9.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OptionRoom (ROOM)

Capitalisation boursière $ 626.43K$ 626.43K $ 626.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Offre en circulation 12.49M 12.49M 12.49M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OptionRoom est de $ 626.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROOM est de 12.49M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.01M.