Informations sur le prix de Optim Finance (O) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.109439 $ 0.109439 $ 0.109439 Bas 24 h $ 0.116628 $ 0.116628 $ 0.116628 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.109439$ 0.109439 $ 0.109439 Haut 24 h $ 0.116628$ 0.116628 $ 0.116628 Sommet historique $ 0.486897$ 0.486897 $ 0.486897 Prix le plus bas $ 0.105725$ 0.105725 $ 0.105725 Variation du prix (1 h) +0.11% Changement de prix (1J) +4.86% Variation du prix (7 j) +3.26% Variation du prix (7 j) +3.26%

Le prix en temps réel de Optim Finance (O) est de $0.11663. Au cours des dernières 24 heures, O a évolué entre un minimum de $ 0.109439 et un maximum de $ 0.116628, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de O est $ 0.486897, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.105725.

En termes de performance à court terme, O a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, +4.86% sur 24 heures et de +3.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Optim Finance (O)

Capitalisation boursière $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Offre en circulation 17.57M 17.57M 17.57M Offre totale 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Optim Finance est de $ 2.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de O est de 17.57M, avec une offre totale de 25000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.92M.