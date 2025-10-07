Informations sur le prix de OPTA Global (OPTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003215 $ 0.00003215 $ 0.00003215 Bas 24 h $ 0.00003472 $ 0.00003472 $ 0.00003472 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003215$ 0.00003215 $ 0.00003215 Haut 24 h $ 0.00003472$ 0.00003472 $ 0.00003472 Sommet historique $ 0.00003472$ 0.00003472 $ 0.00003472 Prix le plus bas $ 0.00002735$ 0.00002735 $ 0.00002735 Variation du prix (1 h) +0.70% Changement de prix (1J) +1.61% Variation du prix (7 j) +16.05% Variation du prix (7 j) +16.05%

Le prix en temps réel de OPTA Global (OPTA) est de $0.00003349. Au cours des dernières 24 heures, OPTA a évolué entre un minimum de $ 0.00003215 et un maximum de $ 0.00003472, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPTA est $ 0.00003472, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002735.

En termes de performance à court terme, OPTA a évolué de +0.70% au cours de la dernière heure, +1.61% sur 24 heures et de +16.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OPTA Global (OPTA)

Capitalisation boursière $ 213.99K$ 213.99K $ 213.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 335.30K$ 335.30K $ 335.30K Offre en circulation 6.38B 6.38B 6.38B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OPTA Global est de $ 213.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPTA est de 6.38B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 335.30K.