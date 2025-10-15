Informations sur le prix de Onocoy Token (ONO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.02166884
Haut 24 h $ 0.03216395
Sommet historique $ 0.084078
Prix le plus bas $ 0.02166884
Variation du prix (1 h) +3.80%
Changement de prix (1J) +32.07%
Variation du prix (7 j) -6.51%

Le prix en temps réel de Onocoy Token (ONO) est de $0.02869662. Au cours des dernières 24 heures, ONO a évolué entre un minimum de $ 0.02166884 et un maximum de $ 0.03216395, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ONO est $ 0.084078, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02166884.

En termes de performance à court terme, ONO a évolué de +3.80% au cours de la dernière heure, +32.07% sur 24 heures et de -6.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Onocoy Token (ONO)

Capitalisation boursière $ 11.41M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.24M
Offre en circulation 397.58M
Offre totale 809,830,461.9629699

La capitalisation boursière actuelle de Onocoy Token est de $ 11.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ONO est de 397.58M, avec une offre totale de 809830461.9629699. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.24M.