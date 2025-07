Qu'est-ce que OnlyUp Token (ONLYUP)

OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de OnlyUp Token (ONLYUP) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de OnlyUp Token (ONLYUP)

Comprendre la tokenomics de OnlyUp Token (ONLYUP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ONLYUP !