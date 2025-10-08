Informations sur le prix de OneRing (RING) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00852258 $ 0.00852258 $ 0.00852258 Bas 24 h $ 0.01107493 $ 0.01107493 $ 0.01107493 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00852258$ 0.00852258 $ 0.00852258 Haut 24 h $ 0.01107493$ 0.01107493 $ 0.01107493 Sommet historique $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Prix le plus bas $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) +25.11% Variation du prix (7 j) +10.92% Variation du prix (7 j) +10.92%

Le prix en temps réel de OneRing (RING) est de $0.01069541. Au cours des dernières 24 heures, RING a évolué entre un minimum de $ 0.00852258 et un maximum de $ 0.01107493, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RING est $ 4.81, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00215211.

En termes de performance à court terme, RING a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, +25.11% sur 24 heures et de +10.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OneRing (RING)

Capitalisation boursière $ 72.31K$ 72.31K $ 72.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Offre en circulation 6.80M 6.80M 6.80M Offre totale 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

La capitalisation boursière actuelle de OneRing est de $ 72.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RING est de 6.80M, avec une offre totale de 94753393.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.01M.