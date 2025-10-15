Informations sur le prix de Oneoneone (SN111) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.692887 $ 0.692887 $ 0.692887 Bas 24 h $ 0.837657 $ 0.837657 $ 0.837657 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.692887$ 0.692887 $ 0.692887 Haut 24 h $ 0.837657$ 0.837657 $ 0.837657 Sommet historique $ 0.879046$ 0.879046 $ 0.879046 Prix le plus bas $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Variation du prix (1 h) -1.73% Changement de prix (1J) -0.70% Variation du prix (7 j) +49.72% Variation du prix (7 j) +49.72%

Le prix en temps réel de Oneoneone (SN111) est de $0.78107. Au cours des dernières 24 heures, SN111 a évolué entre un minimum de $ 0.692887 et un maximum de $ 0.837657, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN111 est $ 0.879046, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.326681.

En termes de performance à court terme, SN111 a évolué de -1.73% au cours de la dernière heure, -0.70% sur 24 heures et de +49.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Oneoneone (SN111)

Capitalisation boursière $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 1.37M 1.37M 1.37M Offre totale 1,367,346.849925248 1,367,346.849925248 1,367,346.849925248

La capitalisation boursière actuelle de Oneoneone est de $ 1.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN111 est de 1.37M, avec une offre totale de 1367346.849925248. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.