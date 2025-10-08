Informations sur le prix de Nothing (VOID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01813601$ 0.01813601 $ 0.01813601 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -5.16% Variation du prix (7 j) -6.78% Variation du prix (7 j) -6.78%

Le prix en temps réel de Nothing (VOID) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VOID a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOID est $ 0.01813601, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VOID a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -5.16% sur 24 heures et de -6.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nothing (VOID)

Capitalisation boursière $ 176.68K$ 176.68K $ 176.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 176.68K$ 176.68K $ 176.68K Offre en circulation 999.59M 999.59M 999.59M Offre totale 999,592,471.5517 999,592,471.5517 999,592,471.5517

La capitalisation boursière actuelle de Nothing est de $ 176.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOID est de 999.59M, avec une offre totale de 999592471.5517. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 176.68K.