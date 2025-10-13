Informations sur le prix de Nirvana ANA (ANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Bas 24 h $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Haut 24 h Bas 24 h $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 Haut 24 h $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Sommet historique $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Prix le plus bas $ 3.9$ 3.9 $ 3.9 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -2.14% Variation du prix (7 j) -5.53% Variation du prix (7 j) -5.53%

Le prix en temps réel de Nirvana ANA (ANA) est de $4.3. Au cours des dernières 24 heures, ANA a évolué entre un minimum de $ 4.28 et un maximum de $ 4.4, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANA est $ 5.22, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3.9.

En termes de performance à court terme, ANA a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -2.14% sur 24 heures et de -5.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nirvana ANA (ANA)

Capitalisation boursière $ 32.46M$ 32.46M $ 32.46M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.46M$ 32.46M $ 32.46M Offre en circulation 7.55M 7.55M 7.55M Offre totale 7,545,513.407489 7,545,513.407489 7,545,513.407489

La capitalisation boursière actuelle de Nirvana ANA est de $ 32.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANA est de 7.55M, avec une offre totale de 7545513.407489. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.46M.