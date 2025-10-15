Informations sur le prix de Neza (SN99) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.821753 $ 0.821753 $ 0.821753 Bas 24 h $ 0.986592 $ 0.986592 $ 0.986592 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.821753$ 0.821753 $ 0.821753 Haut 24 h $ 0.986592$ 0.986592 $ 0.986592 Sommet historique $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Prix le plus bas $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Variation du prix (1 h) -1.63% Changement de prix (1J) +0.11% Variation du prix (7 j) +41.87% Variation du prix (7 j) +41.87%

Le prix en temps réel de Neza (SN99) est de $0.91697. Au cours des dernières 24 heures, SN99 a évolué entre un minimum de $ 0.821753 et un maximum de $ 0.986592, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN99 est $ 1.91, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.422352.

En termes de performance à court terme, SN99 a évolué de -1.63% au cours de la dernière heure, +0.11% sur 24 heures et de +41.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Neza (SN99)

Capitalisation boursière $ 930.33K$ 930.33K $ 930.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 930.33K$ 930.33K $ 930.33K Offre en circulation 1.02M 1.02M 1.02M Offre totale 1,019,591.11570403 1,019,591.11570403 1,019,591.11570403

La capitalisation boursière actuelle de Neza est de $ 930.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN99 est de 1.02M, avec une offre totale de 1019591.11570403. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 930.33K.