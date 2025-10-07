Informations sur le prix de NEUY (NEUY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.04203433 Haut 24 h $ 0.04349774 Sommet historique $ 1.51 Prix le plus bas $ 0.0127721 Variation du prix (1 h) +0.24% Changement de prix (1J) +2.02% Variation du prix (7 j) +8.42%

Le prix en temps réel de NEUY (NEUY) est de $0.04295628. Au cours des dernières 24 heures, NEUY a évolué entre un minimum de $ 0.04203433 et un maximum de $ 0.04349774, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEUY est $ 1.51, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0127721.

En termes de performance à court terme, NEUY a évolué de +0.24% au cours de la dernière heure, +2.02% sur 24 heures et de +8.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NEUY (NEUY)

Capitalisation boursière $ 2.75M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.06M Offre en circulation 64.08M Offre totale 71,280,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NEUY est de $ 2.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEUY est de 64.08M, avec une offre totale de 71280000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.06M.