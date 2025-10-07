Informations sur le prix de naiive (NAIIVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.35% Changement de prix (1J) -1.54% Variation du prix (7 j) +29.50% Variation du prix (7 j) +29.50%

Le prix en temps réel de naiive (NAIIVE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NAIIVE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NAIIVE est $ 0.00263326, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NAIIVE a évolué de +2.35% au cours de la dernière heure, -1.54% sur 24 heures et de +29.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour naiive (NAIIVE)

Capitalisation boursière $ 410.20K$ 410.20K $ 410.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 410.20K$ 410.20K $ 410.20K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de naiive est de $ 410.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NAIIVE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 410.20K.