Informations sur le prix de Munky (MUNKY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00040841$ 0.00040841 $ 0.00040841 Prix le plus bas $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -1.53% Variation du prix (7 j) -1.53%

Le prix en temps réel de Munky (MUNKY) est de $0.00000792. Au cours des dernières 24 heures, MUNKY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUNKY est $ 0.00040841, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000742.

En termes de performance à court terme, MUNKY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -1.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Munky (MUNKY)

Capitalisation boursière $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Munky est de $ 7.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUNKY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.92K.