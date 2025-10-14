Informations sur le prix de Moonsama (SAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00414788 $ 0.00414788 $ 0.00414788 Bas 24 h $ 0.00489343 $ 0.00489343 $ 0.00489343 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00414788$ 0.00414788 $ 0.00414788 Haut 24 h $ 0.00489343$ 0.00489343 $ 0.00489343 Sommet historique $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Prix le plus bas $ 0.00182697$ 0.00182697 $ 0.00182697 Variation du prix (1 h) +1.67% Changement de prix (1J) +3.91% Variation du prix (7 j) -9.35% Variation du prix (7 j) -9.35%

Le prix en temps réel de Moonsama (SAMA) est de $0.00492748. Au cours des dernières 24 heures, SAMA a évolué entre un minimum de $ 0.00414788 et un maximum de $ 0.00489343, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAMA est $ 0.072871, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00182697.

En termes de performance à court terme, SAMA a évolué de +1.67% au cours de la dernière heure, +3.91% sur 24 heures et de -9.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Moonsama (SAMA)

Capitalisation boursière $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Offre en circulation 745.50M 745.50M 745.50M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Moonsama est de $ 3.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAMA est de 745.50M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.93M.