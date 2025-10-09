Informations sur le prix de MOONDOGE (MOONDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.56% Changement de prix (1J) -2.53% Variation du prix (7 j) -13.09% Variation du prix (7 j) -13.09%

Le prix en temps réel de MOONDOGE (MOONDOGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MOONDOGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MOONDOGE est $ 0.01037486, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MOONDOGE a évolué de +1.56% au cours de la dernière heure, -2.53% sur 24 heures et de -13.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MOONDOGE (MOONDOGE)

Capitalisation boursière $ 73.85K$ 73.85K $ 73.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 73.85K$ 73.85K $ 73.85K Offre en circulation 999.21M 999.21M 999.21M Offre totale 999,205,986.124018 999,205,986.124018 999,205,986.124018

La capitalisation boursière actuelle de MOONDOGE est de $ 73.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOONDOGE est de 999.21M, avec une offre totale de 999205986.124018. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.85K.