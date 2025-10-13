Informations sur le prix de Moon Rocks (MROCKS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00118379 $ 0.00118379 $ 0.00118379 Bas 24 h $ 0.00134205 $ 0.00134205 $ 0.00134205 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00118379$ 0.00118379 $ 0.00118379 Haut 24 h $ 0.00134205$ 0.00134205 $ 0.00134205 Sommet historique $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.73% Changement de prix (1J) +0.84% Variation du prix (7 j) -13.08% Variation du prix (7 j) -13.08%

Le prix en temps réel de Moon Rocks (MROCKS) est de $0.00120398. Au cours des dernières 24 heures, MROCKS a évolué entre un minimum de $ 0.00118379 et un maximum de $ 0.00134205, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MROCKS est $ 0.00798221, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MROCKS a évolué de -1.73% au cours de la dernière heure, +0.84% sur 24 heures et de -13.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Moon Rocks (MROCKS)

Capitalisation boursière $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,995,670.0344516 999,995,670.0344516 999,995,670.0344516

La capitalisation boursière actuelle de Moon Rocks est de $ 1.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MROCKS est de 1000.00M, avec une offre totale de 999995670.0344516. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.20M.