Informations sur le prix de Moolahverse (MLH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00159058 $ 0.00159058 $ 0.00159058 Bas 24 h $ 0.00173539 $ 0.00173539 $ 0.00173539 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00159058$ 0.00159058 $ 0.00159058 Haut 24 h $ 0.00173539$ 0.00173539 $ 0.00173539 Sommet historique $ 0.00561248$ 0.00561248 $ 0.00561248 Prix le plus bas $ 0.00039611$ 0.00039611 $ 0.00039611 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +8.91% Variation du prix (7 j) +23.80% Variation du prix (7 j) +23.80%

Le prix en temps réel de Moolahverse (MLH) est de $0.00173222. Au cours des dernières 24 heures, MLH a évolué entre un minimum de $ 0.00159058 et un maximum de $ 0.00173539, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MLH est $ 0.00561248, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00039611.

En termes de performance à court terme, MLH a évolué de -- au cours de la dernière heure, +8.91% sur 24 heures et de +23.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Moolahverse (MLH)

Capitalisation boursière $ 460.38K$ 460.38K $ 460.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Offre en circulation 265.77M 265.77M 265.77M Offre totale 906,033,801.0 906,033,801.0 906,033,801.0

La capitalisation boursière actuelle de Moolahverse est de $ 460.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MLH est de 265.77M, avec une offre totale de 906033801.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.57M.