Informations sur le prix de Moo (MOO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -10.50% Variation du prix (7 j) -29.07% Variation du prix (7 j) -29.07%

Le prix en temps réel de Moo (MOO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MOO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MOO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MOO a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -10.50% sur 24 heures et de -29.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Moo (MOO)

Capitalisation boursière $ 174.13K$ 174.13K $ 174.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 209.58K$ 209.58K $ 209.58K Offre en circulation 348.95T 348.95T 348.95T Offre totale 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Moo est de $ 174.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOO est de 348.95T, avec une offre totale de 420000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 209.58K.