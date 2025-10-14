Informations sur le prix de mini (MINI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00686586 $ 0.00686586 $ 0.00686586 Bas 24 h $ 0.00805205 $ 0.00805205 $ 0.00805205 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00686586$ 0.00686586 $ 0.00686586 Haut 24 h $ 0.00805205$ 0.00805205 $ 0.00805205 Sommet historique $ 0.096963$ 0.096963 $ 0.096963 Prix le plus bas $ 0.00195457$ 0.00195457 $ 0.00195457 Variation du prix (1 h) +0.57% Changement de prix (1J) +14.43% Variation du prix (7 j) -22.76% Variation du prix (7 j) -22.76%

Le prix en temps réel de mini (MINI) est de $0.00799325. Au cours des dernières 24 heures, MINI a évolué entre un minimum de $ 0.00686586 et un maximum de $ 0.00805205, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MINI est $ 0.096963, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00195457.

En termes de performance à court terme, MINI a évolué de +0.57% au cours de la dernière heure, +14.43% sur 24 heures et de -22.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour mini (MINI)

Capitalisation boursière $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Offre en circulation 875.81M 875.81M 875.81M Offre totale 875,813,257.744624 875,813,257.744624 875,813,257.744624

La capitalisation boursière actuelle de mini est de $ 7.01M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MINI est de 875.81M, avec une offre totale de 875813257.744624. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.01M.