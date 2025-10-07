Informations sur le prix de Mind (MND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00410716 Haut 24 h $ 0.00489784 Sommet historique $ 0.314891 Prix le plus bas $ 0.00256068 Variation du prix (1 h) -0.46% Changement de prix (1J) +3.05% Variation du prix (7 j) +25.63%

Le prix en temps réel de Mind (MND) est de $0.00483769. Au cours des dernières 24 heures, MND a évolué entre un minimum de $ 0.00410716 et un maximum de $ 0.00489784, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MND est $ 0.314891, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00256068.

En termes de performance à court terme, MND a évolué de -0.46% au cours de la dernière heure, +3.05% sur 24 heures et de +25.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mind (MND)

Capitalisation boursière $ 469.24K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 483.77K Offre en circulation 97.00M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mind est de $ 469.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MND est de 97.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 483.77K.