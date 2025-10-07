Informations sur le prix de MetaWars (WARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.797061$ 0.797061 $ 0.797061 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) +1.23% Variation du prix (7 j) -0.54% Variation du prix (7 j) -0.54%

Le prix en temps réel de MetaWars (WARS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WARS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WARS est $ 0.797061, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WARS a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, +1.23% sur 24 heures et de -0.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MetaWars (WARS)

Capitalisation boursière $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.92K$ 80.92K $ 80.92K Offre en circulation 73.65M 73.65M 73.65M Offre totale 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MetaWars est de $ 3.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WARS est de 73.65M, avec une offre totale de 1500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.92K.