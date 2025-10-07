Informations sur le prix de Metaplex (MPLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.282159 Haut 24 h $ 0.287684 Sommet historique $ 0.896784 Prix le plus bas $ 0.02528374 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) +1.23% Variation du prix (7 j) +7.64%

Le prix en temps réel de Metaplex (MPLX) est de $0.286743. Au cours des dernières 24 heures, MPLX a évolué entre un minimum de $ 0.282159 et un maximum de $ 0.287684, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MPLX est $ 0.896784, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02528374.

En termes de performance à court terme, MPLX a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, +1.23% sur 24 heures et de +7.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metaplex (MPLX)

Capitalisation boursière $ 168.19M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 286.79M Offre en circulation 586.47M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Metaplex est de $ 168.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MPLX est de 586.47M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 286.79M.