Informations sur le prix de Mentat (SPICE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03520001$ 0.03520001 $ 0.03520001 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.22% Variation du prix (7 j) +13.66% Variation du prix (7 j) +13.66%

Le prix en temps réel de Mentat (SPICE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SPICE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPICE est $ 0.03520001, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SPICE a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.22% sur 24 heures et de +13.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mentat (SPICE)

Capitalisation boursière $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Offre en circulation 999.84M 999.84M 999.84M Offre totale 999,836,889.041596 999,836,889.041596 999,836,889.041596

La capitalisation boursière actuelle de Mentat est de $ 9.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPICE est de 999.84M, avec une offre totale de 999836889.041596. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.93K.