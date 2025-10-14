Le prix en temps réel de Memerot est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MEMEROT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MEMEROT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Memerot est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MEMEROT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MEMEROT facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur MEMEROT

Informations sur le prix de MEMEROT

Site officiel de MEMEROT

Tokenomics de MEMEROT

Prévisions de prix de MEMEROT

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Memerot

Prix de Memerot (MEMEROT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MEMEROT à USD

$0.00019175
$0.00019175$0.00019175
+15.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Memerot (MEMEROT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:58:38 (UTC+8)

Informations sur le prix de Memerot (MEMEROT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109721
$ 0.00109721$ 0.00109721

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+15.08%

-46.24%

-46.24%

Le prix en temps réel de Memerot (MEMEROT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MEMEROT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMEROT est $ 0.00109721, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MEMEROT a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, +15.08% sur 24 heures et de -46.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Memerot (MEMEROT)

$ 138.56K
$ 138.56K$ 138.56K

--
----

$ 191.75K
$ 191.75K$ 191.75K

722.60M
722.60M 722.60M

999,985,681.017029
999,985,681.017029 999,985,681.017029

La capitalisation boursière actuelle de Memerot est de $ 138.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMEROT est de 722.60M, avec une offre totale de 999985681.017029. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 191.75K.

Historique du prix de Memerot (MEMEROT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Memerot en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Memerot en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Memerot en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Memerot en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+15.08%
30 jours$ 0-39.06%
60 jours$ 0-62.30%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Memerot (MEMEROT)

Site officiel

Prévision de prix de Memerot (USD)

Combien vaudra Memerot (MEMEROT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Memerot (MEMEROT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Memerot.

Consultez la prévision de prix de Memerot maintenant !

MEMEROT en devises locales

Tokenomics de Memerot (MEMEROT)

Comprendre la tokenomics de Memerot (MEMEROT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MEMEROT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Memerot (MEMEROT)

Combien vaut Memerot (MEMEROT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MEMEROT en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MEMEROT à USD ?
Le prix actuel de MEMEROT en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Memerot ?
La capitalisation boursière de MEMEROT est de $ 138.56K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MEMEROT ?
L'offre en circulation de MEMEROT est de 722.60M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MEMEROT ?
MEMEROT a atteint un prix ATH de 0.00109721 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MEMEROT ?
MEMEROT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MEMEROT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MEMEROT est de -- USD.
Est-ce que MEMEROT va augmenter cette année ?
MEMEROT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MEMEROT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:58:38 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Memerot (MEMEROT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.