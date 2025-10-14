Informations sur le prix de Memerot (MEMEROT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) +15.08% Variation du prix (7 j) -46.24% Variation du prix (7 j) -46.24%

Le prix en temps réel de Memerot (MEMEROT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MEMEROT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMEROT est $ 0.00109721, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MEMEROT a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, +15.08% sur 24 heures et de -46.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Memerot (MEMEROT)

Capitalisation boursière $ 138.56K$ 138.56K $ 138.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 191.75K$ 191.75K $ 191.75K Offre en circulation 722.60M 722.60M 722.60M Offre totale 999,985,681.017029 999,985,681.017029 999,985,681.017029

La capitalisation boursière actuelle de Memerot est de $ 138.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMEROT est de 722.60M, avec une offre totale de 999985681.017029. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 191.75K.