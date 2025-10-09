Informations sur le prix de Meme Alliance (MMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00335994 $ 0.00335994 $ 0.00335994 Bas 24 h $ 0.00373367 $ 0.00373367 $ 0.00373367 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00335994$ 0.00335994 $ 0.00335994 Haut 24 h $ 0.00373367$ 0.00373367 $ 0.00373367 Sommet historique $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Prix le plus bas $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -9.61% Variation du prix (7 j) -6.44% Variation du prix (7 j) -6.44%

Le prix en temps réel de Meme Alliance (MMA) est de $0.0033739. Au cours des dernières 24 heures, MMA a évolué entre un minimum de $ 0.00335994 et un maximum de $ 0.00373367, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MMA est $ 0.073829, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0011163.

En termes de performance à court terme, MMA a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -9.61% sur 24 heures et de -6.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Meme Alliance (MMA)

Capitalisation boursière $ 288.27K$ 288.27K $ 288.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 337.39K$ 337.39K $ 337.39K Offre en circulation 85.44M 85.44M 85.44M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Meme Alliance est de $ 288.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MMA est de 85.44M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 337.39K.