Informations sur le prix de Medusa (MEDUSA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00079544 Haut 24 h $ 0.00079845 Sommet historique $ 0.01235546 Prix le plus bas $ 0.00039944 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) +0.36% Variation du prix (7 j) +6.01%

Le prix en temps réel de Medusa (MEDUSA) est de $0.0007994. Au cours des dernières 24 heures, MEDUSA a évolué entre un minimum de $ 0.00079544 et un maximum de $ 0.00079845, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEDUSA est $ 0.01235546, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00039944.

En termes de performance à court terme, MEDUSA a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, +0.36% sur 24 heures et de +6.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Medusa (MEDUSA)

Capitalisation boursière $ 159.88K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 159.88K Offre en circulation 200.00M Offre totale 200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Medusa est de $ 159.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEDUSA est de 200.00M, avec une offre totale de 200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 159.88K.