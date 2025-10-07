Informations sur le prix de MECCA (MEA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01869535 $ 0.01869535 $ 0.01869535 Bas 24 h $ 0.01914454 $ 0.01914454 $ 0.01914454 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01869535$ 0.01869535 $ 0.01869535 Haut 24 h $ 0.01914454$ 0.01914454 $ 0.01914454 Sommet historique $ 0.098229$ 0.098229 $ 0.098229 Prix le plus bas $ 0.00328691$ 0.00328691 $ 0.00328691 Variation du prix (1 h) -0.37% Changement de prix (1J) -0.67% Variation du prix (7 j) +23.47% Variation du prix (7 j) +23.47%

Le prix en temps réel de MECCA (MEA) est de $0.01878869. Au cours des dernières 24 heures, MEA a évolué entre un minimum de $ 0.01869535 et un maximum de $ 0.01914454, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEA est $ 0.098229, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00328691.

En termes de performance à court terme, MEA a évolué de -0.37% au cours de la dernière heure, -0.67% sur 24 heures et de +23.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MECCA (MEA)

Capitalisation boursière $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 75.07M$ 75.07M $ 75.07M Offre en circulation 208.00M 208.00M 208.00M Offre totale 3,999,999,738.341139 3,999,999,738.341139 3,999,999,738.341139

La capitalisation boursière actuelle de MECCA est de $ 3.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEA est de 208.00M, avec une offre totale de 3999999738.341139. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 75.07M.