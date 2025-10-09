Prix de Maya World (MAYA)
Le prix en temps réel de Maya World (MAYA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MAYA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAYA est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, MAYA a évolué de +0.85% au cours de la dernière heure, +12.34% sur 24 heures et de -2.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Maya World est de $ 173.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAYA est de 939.99M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 184.55K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Maya World en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Maya World en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Maya World en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Maya World en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+12.34%
|30 jours
|$ 0
|-34.05%
|60 jours
|$ 0
|-12.69%
|90 jours
|$ 0
|--
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-09 06:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
|10-09 00:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|10-08 11:51:08
|Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
|10-08 03:05:00
|Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|10-07 15:18:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
|10-07 12:23:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
