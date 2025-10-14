Informations sur le prix de MAX (MAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00152327 $ 0.00152327 $ 0.00152327 Bas 24 h $ 0.00189603 $ 0.00189603 $ 0.00189603 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00152327$ 0.00152327 $ 0.00152327 Haut 24 h $ 0.00189603$ 0.00189603 $ 0.00189603 Sommet historique $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Prix le plus bas $ 0.00107984$ 0.00107984 $ 0.00107984 Variation du prix (1 h) -0.96% Changement de prix (1J) -11.96% Variation du prix (7 j) -11.95% Variation du prix (7 j) -11.95%

Le prix en temps réel de MAX (MAX) est de $0.00161937. Au cours des dernières 24 heures, MAX a évolué entre un minimum de $ 0.00152327 et un maximum de $ 0.00189603, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAX est $ 0.207775, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00107984.

En termes de performance à court terme, MAX a évolué de -0.96% au cours de la dernière heure, -11.96% sur 24 heures et de -11.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MAX (MAX)

Capitalisation boursière $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Offre en circulation 999.67M 999.67M 999.67M Offre totale 999,672,392.276635 999,672,392.276635 999,672,392.276635

La capitalisation boursière actuelle de MAX est de $ 1.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAX est de 999.67M, avec une offre totale de 999672392.276635. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.62M.