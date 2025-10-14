Informations sur le prix de MarsMi (MARSMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.112674 Haut 24 h $ 0.124459 Sommet historique $ 0.187525 Prix le plus bas $ 0.10377 Variation du prix (1 h) -2.56% Changement de prix (1J) -0.65% Variation du prix (7 j) -17.10%

Le prix en temps réel de MarsMi (MARSMI) est de $0.114583. Au cours des dernières 24 heures, MARSMI a évolué entre un minimum de $ 0.112674 et un maximum de $ 0.124459, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARSMI est $ 0.187525, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.10377.

En termes de performance à court terme, MARSMI a évolué de -2.56% au cours de la dernière heure, -0.65% sur 24 heures et de -17.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MarsMi (MARSMI)

Capitalisation boursière $ 116.15M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 116.15M Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,999,992.295692

La capitalisation boursière actuelle de MarsMi est de $ 116.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARSMI est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999992.295692. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 116.15M.