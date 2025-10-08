Informations sur le prix de Marse (MARSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) +0.63% Variation du prix (7 j) +8.91% Variation du prix (7 j) +8.91%

Le prix en temps réel de Marse (MARSE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MARSE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARSE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MARSE a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, +0.63% sur 24 heures et de +8.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Marse (MARSE)

Capitalisation boursière $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Offre en circulation 996.97M 996.97M 996.97M Offre totale 996,973,486.843064 996,973,486.843064 996,973,486.843064

La capitalisation boursière actuelle de Marse est de $ 10.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARSE est de 996.97M, avec une offre totale de 996973486.843064. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.80K.