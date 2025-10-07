Informations sur le prix de Mango (MNGO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01625596 $ 0.01625596 $ 0.01625596 Bas 24 h $ 0.01740755 $ 0.01740755 $ 0.01740755 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01625596$ 0.01625596 $ 0.01625596 Haut 24 h $ 0.01740755$ 0.01740755 $ 0.01740755 Sommet historique $ 0.498845$ 0.498845 $ 0.498845 Prix le plus bas $ 0.00936853$ 0.00936853 $ 0.00936853 Variation du prix (1 h) -2.99% Changement de prix (1J) -2.33% Variation du prix (7 j) +4.22% Variation du prix (7 j) +4.22%

Le prix en temps réel de Mango (MNGO) est de $0.01652162. Au cours des dernières 24 heures, MNGO a évolué entre un minimum de $ 0.01625596 et un maximum de $ 0.01740755, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MNGO est $ 0.498845, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00936853.

En termes de performance à court terme, MNGO a évolué de -2.99% au cours de la dernière heure, -2.33% sur 24 heures et de +4.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mango (MNGO)

Capitalisation boursière $ 18.46M$ 18.46M $ 18.46M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 82.61M$ 82.61M $ 82.61M Offre en circulation 1.12B 1.12B 1.12B Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mango est de $ 18.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MNGO est de 1.12B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 82.61M.