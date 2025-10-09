Informations sur le prix de Mambo (MAMBO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00000659$ 0.00000659 $ 0.00000659 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) +8.27% Variation du prix (7 j) +8.27%

Le prix en temps réel de Mambo (MAMBO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MAMBO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAMBO est $ 0.00000659, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MAMBO a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de +8.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mambo (MAMBO)

Capitalisation boursière $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K Offre en circulation 1.00T 1.00T 1.00T Offre totale 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mambo est de $ 40.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAMBO est de 1.00T, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.44K.