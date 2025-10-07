Informations sur le prix de Magallaneer (MAGAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.03% Changement de prix (1J) -1.23% Variation du prix (7 j) -19.54% Variation du prix (7 j) -19.54%

Le prix en temps réel de Magallaneer (MAGAL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MAGAL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAGAL est $ 0.00114614, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MAGAL a évolué de -1.03% au cours de la dernière heure, -1.23% sur 24 heures et de -19.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Magallaneer (MAGAL)

Capitalisation boursière $ 491.08K$ 491.08K $ 491.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 491.08K$ 491.08K $ 491.08K Offre en circulation 999.74M 999.74M 999.74M Offre totale 999,742,411.48612 999,742,411.48612 999,742,411.48612

La capitalisation boursière actuelle de Magallaneer est de $ 491.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAGAL est de 999.74M, avec une offre totale de 999742411.48612. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 491.08K.